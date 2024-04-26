Arteta, Zubimendi'nin alternatiflerini belirledi

Arsenal, Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi'nin transfer alternatiflerini belirledi. Arsenal, Zubimendi'den istediği sonucu alamazsa rotasını Bruno Guimaraes ve Douglas Luiz'e çevirecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arteta, Zubimendi'nin alternatiflerini belirledi
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26 Nisan 2024 16:42
Premier Lig'de şampiyonluğu kovalayan Arsenal, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Evening Standard'a göre; Orta saha arayışlarını sürdüren Arsenal, gündeminde bir süredir Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi'yi tutuyordu. İngiliz ekibi, Zubimendi'nin transferi gerçekleşmemesi durumunda alternatif isimleri de belirledi.

İŞTE ALTERNATİF İKİ İSİM

Haberde, Arteta'nın Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes ve Aston Villa'dan Douglas Luiz'i transfer listesine eklediği belirtildi. Tecrübeli hocanın iki oyuncuyu da çok beğendiği ifade edildi.

Ancak hem Newcastle United hem de Aston Villa'nın oyuncularını büyük bir teklif gelmediği sürece satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

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