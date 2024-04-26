Trabzonspor, Lundstram ile anlaştı!

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki orta saha oyuncusu John Lundstram ile prensipte anlaştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Lundstram ile anlaştı!
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26 Nisan 2024 17:58
Son güncelleme 26 Nisan 2024 18:03
Trabzonspor, yeni sezonun ilk transferi için geri sayıma geçti.

Bordo-mavililer, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek orta saha oyuncusu John Lundstram ile prensip anlaşmasına vardı.

Trabzonspor'un, 30 yaşındaki orta saha ile sezonun bitmesinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Rangers'ta bu sezon 49 maçta süre bulan Lundstram, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

BARISIC DE LİSTEDE

Trabzonspor, Rangers'tan ayrıca 31 yaşındaki sol bek Borna Barisic'i de kadrosuna katmak istiyor.




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