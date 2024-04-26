Trabzonspor, yeni sezonun ilk transferi için geri sayıma geçti.
Bordo-mavililer, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek orta saha oyuncusu John Lundstram ile prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor'un, 30 yaşındaki orta saha ile sezonun bitmesinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.
Rangers'ta bu sezon 49 maçta süre bulan Lundstram, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
BARISIC DE LİSTEDE
Trabzonspor, Rangers'tan ayrıca 31 yaşındaki sol bek Borna Barisic'i de kadrosuna katmak istiyor.
Bordo-mavililer, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek orta saha oyuncusu John Lundstram ile prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor'un, 30 yaşındaki orta saha ile sezonun bitmesinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.
Rangers'ta bu sezon 49 maçta süre bulan Lundstram, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.
BARISIC DE LİSTEDE
Trabzonspor, Rangers'tan ayrıca 31 yaşındaki sol bek Borna Barisic'i de kadrosuna katmak istiyor.