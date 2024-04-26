Bologna'nın kahramanı: Joshua Zirkzee

Bologna'nın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Joshua Zirkzee, İtalyan ekibinde 19 gole katkı sağladı. Zirkzee, takımının ligde dördüncü sırada olmasında büyük pay sahibi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bologna'nın kahramanı: Joshua Zirkzee
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26 Nisan 2024 18:42
Bologna'nın yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten kadrosuna kattığu Joshua Zirkzee, İtalyan ekibinde adeta kendini buldu.

BU SEZON PERFORMANSI

Bologna formasıyla 34 maçta sahaya çıkan Zirkzee, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

Zirkzee, bu performansıyla İtalya Ligi'nde dördüncü sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele veren Bologna'nın en önemli isimlerinden biri oldu.

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22 yaşındaki oyuncu, bu performansı sonrası Avrupa'da transferin gözde oyuncularından biri oldu. Arsenal, Milan ve Manchester United, Zirkzee'yi takip ediyor.

Bologna'nın transferi için Bayern Münih'e 8.5 milyon euro ödediği Zirkzee'nin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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