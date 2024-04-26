Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası başladı

Alanya'da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Yamaç Paraşütü Şampiyonası başladı
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26 Nisan 2024 14:21
Antalya'nın Alanya ilçesinde Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı, ilk gün programıyla başladı.

Yassıtepe ile Kleopatra Plajı'nın batı tarafında bulunan alanda gerçekleştirilen organizasyona, 30 ülkeden 82 yarışmacı katılıyor.

Kentte 3 gün sürecek şampiyonada kadın ve erkek yarışmacılar, kategorilerinde şampiyon olmak için ter dökecek.

Şampiyonada pilotlar, 6'şar sorti uçuş yaparak hedefe en iyi inişi gerçekleştirmeye çalışacak.

Yarışma organizatörü Ergün Ulu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonanın 2019 yılından itibaren 5'nci kez Alanya'da düzenlendiğini söyledi.

 

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