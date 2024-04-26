Anthony Gordon: 'Salah'ı takip ederek yanlış yapmazsınız'

Newcastle United'ın genç oyuncusu Anthony Gordon, maçlardan önce yaptığı hazırlıklara dair konuştu.



Gary Neville'ın "The Overlap" programında konuşan Gordon, şu sözleri sarf etti;



"Meditasyon yapmak daha çok oynamanın getirdiği baskılarla başa çıkma mekanizması ve duygusal olarak oynamak bana yardımcı olmadığı için kendi duygularımdan daha yüksek bir yerden tepki vermemi sağlıyor. Hazırlığım maçtan iki gün önce başlıyor. Çok fazla meditasyon ve canlandırma yapıyorum, böylece oyunda bana bir şans gelirse, sanki onu zaten yaşamışım gibi oluyor. Bu benim yeteneğime güvenmeme yardımcı oluyor, böylece maç içinde fırsat geldiğinde fazla düşünmüyorum.



"SALAH'I TAKİP EDİYORUM"



"Kendime güvenim hazırlığımdan geliyor. Etrafımdaki hiç kimse böyle olmadığı için nereden geldiğini bilmiyorum, bir şeyler öğrenmeyi seviyorum ve psikolojiden hoşlanıyorum. Bazı futbolcular içgüdüsel oynamayı sever ama ben o pozisyona girmeden önce kendimi o boşluğa sokma zihniyetini seviyorum. Salah'ın bu konu hakkında konuştuğunu gördüm ve bu konuya daha fazla ilgi duymaya başladım çünkü o bir makine ve onun yaptıklarını takip ederek yanlış yapmazsınız."





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