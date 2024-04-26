Erik ten Hag: "Taraftar bizi destekliyor"

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kendisine yapılan eleştirilerle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erik ten Hag: 'Taraftar bizi destekliyor'
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26 Nisan 2024 19:04
Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kendisine yapılan eleştirilerle ilgili açıklama yaptı.

Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Taraftarların bizi desteklediğini düşünüyorum. Old Trafford'a doğru yürürken bizi selamlayan taraftarları duyuyordum. Her zamankinden daha gürültülüydü." dedi.

Hollandalı teknik adam ayrıca, "Deplasmanda oynadığımızda takımımız her zaman aktif olarak destekleniyor. Taraftarlarla çok iyi bir bağımız olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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