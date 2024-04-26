Abdullah Kiğılı: ''Umarım Ali Koç bırakmaz!''

Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı ve Fenerbahçe eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, Türk futbolu ve Sarı-lacivertli kulüp hakkında açıklamalar yaptı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Abdullah Kiğılı: ''Umarım Ali Koç bırakmaz!''
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26 Nisan 2024 08:42
Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı ve Fenerbahçe eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, Türk futbolu ve Sarı-lacivertli kulüp ile ilgili konuştu. 

Kiğılı, son 30 yılda Türk futbolunda böyle kötü süreç yaşanmadığını belirtirken, Ali Koç'un başkanlığı bırakmamasını söyledi. 

Abdullah Kiğılı, "Son 30 yılda Türk futbolu bu kadar kötü bir süreç yaşamadı. Çok başarılar kazanıldı ama ülkenin futbol sektörü giderek geri gidiyor. Bir an önce akil yöneticiler bulunmalı. Futbolun öncelikli ihtiyacı sağduyu. Akil yöneticiler, bu sürecin tek çözümüdür" dedi.

"UMARIM ALİ KOÇ BIRAKMAZ"

Kiğılı, "Son yıllarda Fenerbahçe'nin uğradığı haksızlıklar giderek artıyor. Bu durum, dayanılmaz boyutlara geliyor ama Fenerbahçe her badireyi atlatır. Ancak sağduyu burada da öncelikli. Umarım Ali Koç başkanlığı bırakmaz" ifadelerini kullandı. 

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