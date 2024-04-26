Napoli'de Osimhen'in alternatifi belli oldu!

Victor Osimhen'i satmaya hazırlanan Napoli, yıldız futbolcunun alternatifini belirledi.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; İtalyan devi, Lille forması giyen Jonathan David'i kadrosuna katmak istiyor.



Lille ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 24 yaşındaki forvet için Fransız ekibinin 50 milyon euro istediği ifade edildi.



Napoli, 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu Victor Osimhen'i satması halinde transfer için görüşmelerini hızlandıracak.



Lille'de bu sezon 43 maça çıkan Jonathan David, 24 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.





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