Red Bull Four 2 Score'da final heyecanı başlıyor

Red Bull'un global futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score'da, Samsun elemesi 27 Nisan tarihinde başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Red Bull Four 2 Score'da final heyecanı başlıyor
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26 Nisan 2024 16:13
Red Bull'un global futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score'da, Samsun elemesi başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsun'da 27 nisanda gerçekleşecek olan son eleme turunun ardından, 28 nisanda günü yine Samsun'da final etabı gerçekleşecek.

Dörder kişiden oluşan iki takımın birbirlerine karşı mücadele ettiği futbol etkinliği Red Bull Four 2 Score'da Türkiye elemeleri Samsun'da tamamlanacak.

Son eleme turunda başarıya ulaşan ekipler, Türkiye Finali'nde kupayı kaldıran takım olmak için ter dökecek. Türkiye Şampiyonu olan takım Red Bull Leipzig'in stadı Red Bull Arena'da gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Farklı kurallarıyla futbola eğlence katan Red Bull Four 2 Score'da dört ana bir yedek oyuncudan oluşan takımlar karşı karşıya geliyor.

Maçların 15x25 ölçülerdeki sahada oynandığı turnuvada mücadeleler 10 dakika sürüyor. Kaleci olmayan maçlarda ilk ve son dakikada atılan goller 2 gol olarak sayılıyor.

Red Bull Four 2 Score kayıt işlemleri Red Bull'un internet sitesinden adresinde devam ediyor.

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