Ally Samatta'ya Yunanistan'da eleştiri!

PAOK forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ally Samatta'nın performansı Yunanistan'da eleştiri konusu oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ally Samatta'ya Yunanistan'da eleştiri!
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26 Nisan 2024 17:50
Son güncelleme 26 Nisan 2024 17:53
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra PAOK'a imza atan Ally Samatta, Yunanistan'da gündem oldu.

Yunan basını Sportime, Tanzanyalı oyuncunun performansını eleştirdi.

PAOK'ta forma giydiği 40 maçta sadece 3 gol kaydedebilen 31 yaşındaki forvet, 4 de asist yaptı. Deneyimli oyuncunun, aldığı süreye rağmen verdiği katkı Yunan medyası tarafından eleştiri aldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSINA DEĞİNİLDİ!

Genk'te forma giydiği 227 maçta 82 gol attığına vurgu yapılan tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe'de 33 maçta attığı 6 gollük performansına da değinildi.

Samatta, PAOK'ta toplamda 1922 dakika forma giydi. Yunanistan Ligi'nde 1219 dakika süre alan tecrübeli isim, sadece 2 kez fileleri havalandırdı.

Yunan ekibinde yıllık 1.2 milyon Euro kazanan yıldız futbolcunun verdiği katkı taraftarlar tarafından da eleştiri aldı.

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