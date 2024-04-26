İsmail Kartal'dan derbi kadrosunda sürpriz karar

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinde ideal 11'inde değişikliğe gidecek. İşte detaylar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan derbi kadrosunda sürpriz karar
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26 Nisan 2024 10:33
Lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kadıköy'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Teknik direktör İsmail Kartal derbinin planını hazırladı.

SZYMANSKI KULÜBEYE, MERT HAKAN 11'E

Tecrübeli çalıştırıcı ideal 11'inde değişikliğe gideceği öğrenildi. Sezona müthiş başlamasına rağmen son 12 mücadelede sadece 1 gol pası veren ve formsuz olan Sebastian Szymanski, zorlu mücadelede kulübeye çekilecek. İsmail Kartal'ın Polonyalı futbolcunun yerine Mert Hakan Yandaş'a şans vereceği bildirildi.

İsmail Kartal, formsuz Szymanski yerine hem derbi atmosferini daha iyi bilen hem de rakibe yapılacak baskıda kilit rol oynayan Mert Hakan'ın doğru tercih olacağını düşündüğü öğrenildi.

Bu sezon bulduğu şansları iyi değerlendiren Mert Hakan, Trendyol Süper Lig'de 13 maçta 2 gol, 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 gol, 1 asistle skor katkısı verirken, Konferans Ligi'nde ise 8 maçta 350 dakika sahada kaldı. 

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