Atletico Madrid, Xabi Alonso'nun prensini istedi

Atletico Madrid, Bayer Leverkusen'de forma giyen Piero Hincapie'yi renklerine bağlamak için resmi teklifte bulundu.



İspanyol basınında yer alan habere göre; Madrid temsilcisi genç stoper için Bayer Leverkusen'e 20 milyon euro'yu bulan bir teklif paketi sundu.



Ancak habere göre; Bayer Leverkusen, gelecek adına oldukça önemli gördüğü Hincapie için Atletico Madrid'in yaptığı 20 milyon euro'luk teklifi reddetti ve teklifte artışa gidilmesini istedi.



22 yaşındaki Ekvadorlu stoper, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 36 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.





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