Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Üç galibiyete ulaşan takımın Final-Four'a yükseleceği play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda 95-91'lik skorla kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.
CANLI: 1. ÇEYREK
MONACO: 26
FENERBAHÇE: 11
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Üç galibiyete ulaşan takımın Final-Four'a yükseleceği play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda 95-91'lik skorla kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.
CANLI: 1. ÇEYREK
MONACO: 26
FENERBAHÇE: 11
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
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