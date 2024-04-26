CANLI: Monaco - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Monaco ile deplasmanda karşılaşıyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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CANLI: Monaco - Fenerbahçe Beko
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26 Nisan 2024 19:49
Son güncelleme 26 Nisan 2024 20:23
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Üç galibiyete ulaşan takımın Final-Four'a yükseleceği play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda 95-91'lik skorla kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.

CANLI: 1. ÇEYREK

MONACO: 26
FENERBAHÇE: 11

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