Beşiktaş'ta 3 imza atıldı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, alt yapısından çıkan Emrecan Terzi, Yakup Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin ile sözleşme uzattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta 3 imza atıldı
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26 Nisan 2024 12:52
Bir yandan gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren bir yandan da iç transferde adımlar atan Beşiktaş, üç oyuncusuyla sözleşme uzattı.

GENÇLER İMZALADI

Sercan Dikmen'in haberine göre Beşiktaş alt yapısından yetiştirdiği Emrecan Terzi, Yakup Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin'in sözleşmelerini uzattı.

Samet Aybaba'nın yürüttüğü görüşmeler neticesinde bu üç oyuncunun uzun süreler Beşiktaş'ta kalmak istediği söylenirken, resmi imzaların çok kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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