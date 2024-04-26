Beşiktaş'ta 3 imza atıldı

Bir yandan gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren bir yandan da iç transferde adımlar atan Beşiktaş, üç oyuncusuyla sözleşme uzattı.
GENÇLER İMZALADI
Sercan Dikmen'in haberine göre Beşiktaş alt yapısından yetiştirdiği Emrecan Terzi, Yakup Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin'in sözleşmelerini uzattı.
Samet Aybaba'nın yürüttüğü görüşmeler neticesinde bu üç oyuncunun uzun süreler Beşiktaş'ta kalmak istediği söylenirken, resmi imzaların çok kısa sürede açıklanması bekleniyor.
GENÇLER İMZALADI
Sercan Dikmen'in haberine göre Beşiktaş alt yapısından yetiştirdiği Emrecan Terzi, Yakup Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin'in sözleşmelerini uzattı.
Samet Aybaba'nın yürüttüğü görüşmeler neticesinde bu üç oyuncunun uzun süreler Beşiktaş'ta kalmak istediği söylenirken, resmi imzaların çok kısa sürede açıklanması bekleniyor.
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