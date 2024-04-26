Manchester City'nin önemli yıldızlarından biri olan Phil Foden, bu sezon istatistikleriyle dikkat çekiyor.



23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 48 maçta süre buldu ve 24 kez gol sevinci yaşadı. Foden, 24 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 10 kez gol pası verdi.



İngiliz futbolcu, 24 golüyle kariyerindeki en golcü sezonuna ulaştı.



Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen Phil Foden'ın, Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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