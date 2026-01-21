21 Ocak
Christie: "Sabonis'in sınırlı süre alması sakatlık değil, teknik tercihle ilgili"

Sacramento Kings başantrenörü Doug Christie, uzun süren diz sakatlığının ardından sahalara dönen Domantas Sabonis'in ilk iki maçta 20–21 dakika civarında süre almasının, herhangi bir sakatlık yönetimi ya da dakika kısıtlamasından kaynaklanmadığını açıkladı.

calendar 21 Ocak 2026 16:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Christie: 'Sabonis'in sınırlı süre alması sakatlık değil, teknik tercihle ilgili'
Sacramento Kings başantrenörü Doug Christie, uzun süren diz sakatlığının ardından sahalara dönen Domantas Sabonis'in ilk iki maçta 20–21 dakika civarında süre almasının, herhangi bir sakatlık yönetimi ya da dakika kısıtlamasından kaynaklanmadığını açıkladı.

Christie, Sabonis'in yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldıktan sonra rotasyona dönmesiyle ilgili olarak, yıldız uzun oyuncunun ritmini yeniden bulmasının zaman alacağını ifade etti.

Kings'in Miami Heat'e 130–117 mağlup olduğu maç öncesinde konuşan Christie, Sabonis'in henüz fiziksel olarak ulaşmak istediği seviyede olmadığını belirtti.


"Bence bu sadece geçmemiz gereken bir süreç. İki ay sahalardan uzak kalmak uzun bir süre. Dolayısıyla bunun üstesinden adım adım gelmemiz gerekiyor."

"Oynamak istediğimiz bir standart var. Maçların son bölümlerinde ya da belirli anlarda, sadece kazanmayı hedefliyoruz. Onu, olmak istediği noktaya getirmek de bir süreç olacak."

Doug Christie, Sabonis için herhangi bir dakika sınırlaması uygulanmadığını özellikle vurgularken, sürelerin tamamen maç içi teknik tercihler doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.

"Bu tamamen maçın gidişatına bağlı bir karar,"
diyen Christie sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı oyuncular oyuna girip enerji getiriyor ve iyi oynuyor. Bu tür durumlar yaşanabiliyor. Farklı oyuncular için de aynı şey oldu."

"Yani Russ (Westbrook) için de zaman zaman oldu, Dennis (Schröder) iyi gidiyor, bazen Malik (Monk) çok iyi oynuyor. Derinliğe sahip olmak iyi bir şey. Önünüzdeki oyuncu iyi oynuyorsa, buradaki temel amaç kazanmak. Bu bir takım oyunu. O oyuncu adına mutlu olmalı, onu desteklemelisiniz. Çünkü aynı şey sizin için de yapılmalı."

Sakatlık dönüşü oynadığı üç maçta Sabonis, yalnızca 19,3 dakika ortalamayla sahada kaldı ve 9 sayı, 8 ribaund, 3,3 asist üretti. Bu rakamlar, sezon genelindeki 15,4 sayı, 11,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarının (30 dakika) oldukça altında kaldı.

Öte yandan Sacramento Kings, şu anda Batı Konferansı'nda 12 galibiyet – 32 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.

