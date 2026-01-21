Christie: 'Sabonis'in sınırlı süre alması sakatlık değil, teknik tercihle ilgili'

Sacramento Kings başantrenörü Doug Christie, uzun süren diz sakatlığının ardından sahalara dönen Domantas Sabonis'in ilk iki maçta 20–21 dakika civarında süre almasının, herhangi bir sakatlık yönetimi ya da dakika kısıtlamasından kaynaklanmadığını açıkladı.Christie, Sabonis'in yaklaşık iki ay sahalardan uzak kaldıktan sonra rotasyona dönmesiyle ilgili olarak, yıldız uzun oyuncunun ritmini yeniden bulmasının zaman alacağını ifade etti.Kings'in Miami Heat'e 130–117 mağlup olduğu maç öncesinde konuşan Christie, Sabonis'in henüz fiziksel olarak ulaşmak istediği seviyede olmadığını belirtti.."Doug Christie, Sabonis için herhangi bir dakika sınırlaması uygulanmadığını özellikle vurgularken, sürelerin tamamen maç içi teknik tercihler doğrultusunda belirlendiğini ifade etti.diyen Christie sözlerini şöyle sürdürdü:Sakatlık dönüşü oynadığı üç maçta Sabonis, yalnızca 19,3 dakika ortalamayla sahada kaldı ve 9 sayı, 8 ribaund, 3,3 asist üretti. Bu rakamlar, sezon genelindeki 15,4 sayı, 11,4 ribaund ve 3,6 asist ortalamalarının (30 dakika) oldukça altında kaldı.Öte yandan Sacramento Kings, şu anda Batı Konferansı'nda 12 galibiyet – 32 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor.