21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-165'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-163'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Zeynep Sönmez'den Filistin'e destek

Avustralya Açık'ta 3. tura yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilki başaran Zeynep, raketine taktığı "karpuz dilimli" aparat ile İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi

calendar 21 Ocak 2026 14:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zeynep Sönmez'den Filistin'e destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta 3. tura yükselerek Türk tenis tarihinde bir ilki başaran milli sporcu Zeynep Sönmez, Filistin'i unutmadı.

Dünyanın en prestiji organizasyonlarından biri olan Avustralya Açık'ta mücadele eden Zeynep, tenisçilerin raketlerindeki titremişi engellemek için kullandıkları aparatta "karpuz dilimi" simgesine yer vererek Filistin'deki soykırıma dikkati çekti.

Filistinlilerin azim ve direnişinin simgesini temsil eden "karpuz dilimi"ni raketinde kullanan Zeynep, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi.


Daha önce de maç kıyafetine "karpuz dilimi" rozeti takan Zeynep, zulüm altındaki Filistin halkının yanında olduğunu göstermişti.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.