Beşiktaş, ayrılığı KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.
Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in Braga Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Portekiz ekibinde 33 maçta forma giyen milli oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Sezon başında Beşiktaş'a dönen Demir Ege, 17 maçta siyah-beyazlı formayı terletti ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.
Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in Braga Kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Portekiz ekibinde 33 maçta forma giyen milli oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Sezon başında Beşiktaş'a dönen Demir Ege, 17 maçta siyah-beyazlı formayı terletti ve 1 gol, 1 asistlik katkı verdi.