Fenerbahçe'nin kozu: Anderson Talisca

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe günü İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.
Sarı-Lacivertliler'de takımın en formda isimlerinden olan Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da teknik direktör Tedesco'nun önemli kozlarından biri olacak.
Brezilyalı futbolcu forma giydiği son 5 resmi mücadelede 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Anderson Talisca, bu sezon 28 resmi maçta oynarken 17 kez gol sevinci yaşadı.
Öte yandan Talisca'nın yükselen performansıyla ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı.
"Bizim için çok önemli bir futbolcu. Kendisinin yüzüne de söylüyorum; her şeyden önce iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Noel döneminde kısa bir izin yaptı, gittiği otelde bir arkadaşım kalıyordu. Onunla konuştuğumda 'Sabah 9'da Talisca antrenman yapıyor, akşam da antrenman yapıyor.' dedi. Bu durum bile çok şey anlatıyor. Sahada her şeyi vermek kolaydır ama ışıkların olmadığı yerde, uzakta olduğunuzda da aynı davranışları sergilemek çok önemli. Ben oyuncuma yüzde 100 güveniyorum. Hem harika bir insan hem de çok iyi profesyonel, çok üst düzey bir golcü. Bu profilde bir oyuncuyu bulmak zordur. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutluyuz."
