21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-159'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-157'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Fenerbahçe'nin kozu: Anderson Talisca

Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da teknik direktör Tedesco'nun önemli kozlarından biri olacak.

calendar 21 Ocak 2026 15:42
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin kozu: Anderson Talisca
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe günü İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.

Sarı-Lacivertliler'de takımın en formda isimlerinden olan Anderson Talisca, Aston Villa karşısında da teknik direktör Tedesco'nun önemli kozlarından biri olacak.

Brezilyalı futbolcu forma giydiği son 5 resmi mücadelede 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.


Anderson Talisca, bu sezon 28 resmi maçta oynarken 17 kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan Talisca'nın yükselen performansıyla ilgili konuşan İtalyan çalıştırıcı, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı.

"Bizim için çok önemli bir futbolcu. Kendisinin yüzüne de söylüyorum; her şeyden önce iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Noel döneminde kısa bir izin yaptı, gittiği otelde bir arkadaşım kalıyordu. Onunla konuştuğumda 'Sabah 9'da Talisca antrenman yapıyor, akşam da antrenman yapıyor.' dedi. Bu durum bile çok şey anlatıyor. Sahada her şeyi vermek kolaydır ama ışıkların olmadığı yerde, uzakta olduğunuzda da aynı davranışları sergilemek çok önemli. Ben oyuncuma yüzde 100 güveniyorum. Hem harika bir insan hem de çok iyi profesyonel, çok üst düzey bir golcü. Bu profilde bir oyuncuyu bulmak zordur. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutluyuz." 

