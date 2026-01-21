Aston Villa öncesi Fenerbahçe'ye güç veren istatistik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe günü İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.
Sarı-Lacivertliler'de kritik maç öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı.
İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı.
