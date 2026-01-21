21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-156'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-154'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Aston Villa öncesi Fenerbahçe'ye güç veren istatistik

Aston Villa'yı konuk edecek Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe günü İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayacak.

Sarı-Lacivertliler'de kritik maç öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamadı.


İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kaldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
