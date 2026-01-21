Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun, geçtiğimiz yaz aylarında New York'a takas edilmesine çok yaklaşıldığı ortaya çıktı.NBA kulislerinde güvenilir kaynaklardan biri olarak bilinen Brandon "ScoopB" Robinson, Giannis'in Brooklyn Nets'e takas edilmesinin geçtiğimiz yaz ciddi şekilde gündemde olduğunu aktardı.Robinson, bu bilgiyi şu sözlerle paylaştı:Robinson ayrıca Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncuya olan ilgisinin hâlâ sürdüğünü de belirtti.diyen Robinson, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu sezon, Milwaukee Bucks formasıyla 13. yılını geçiren Giannis Antetokounmpo'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2027–28 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.31 yaşındaki süper yıldız, bu sezon 28,9 sayı, 9,6 ribaund ve 5,5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.Öte yandan Milwaukee Bucks, şu anda Doğu Konferansı'nda 18 galibiyet – 24 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.