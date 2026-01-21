21 Ocak
"Giannis, geçen yaz New York'a takas edilmenin eşiğinden döndü" iddiası

Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun, geçtiğimiz yaz aylarında New York'a takas edilmesine çok yaklaşıldığı ortaya çıktı.

21 Ocak 2026 16:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
'Giannis, geçen yaz New York'a takas edilmenin eşiğinden döndü' iddiası


NBA kulislerinde güvenilir kaynaklardan biri olarak bilinen Brandon "ScoopB" Robinson, Giannis'in Brooklyn Nets'e takas edilmesinin geçtiğimiz yaz ciddi şekilde gündemde olduğunu aktardı.

Robinson, bu bilgiyi şu sözlerle paylaştı:


"Dün sabah kahvaltıda, şu anda ligde oynayan ve geçmişte hem Nets hem de Bucks forması giymiş bir oyuncuyla yaptığım konuşmada şunu öğrendim: Giannis, geçtiğimiz yaz neredeyse bir Nets oyuncusu oluyordu."

Robinson ayrıca Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncuya olan ilgisinin hâlâ sürdüğünü de belirtti.

"Nets, Giannis'i hâlâ çok istiyor,"
diyen Robinson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Organizasyon cephesinden Nets tarafındaki bir isim, Haziran 2025'te (Draft'tan hemen önce) bana, Brooklyn'in bu yaz (2026) gelene kadar büyük yıldızlar için önemli hamleler yapmamayı tercih ettiğini söylemişti."

Bu sezon, Milwaukee Bucks formasıyla 13. yılını geçiren Giannis Antetokounmpo'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2027–28 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

31 yaşındaki süper yıldız, bu sezon 28,9 sayı, 9,6 ribaund ve 5,5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

Öte yandan Milwaukee Bucks, şu anda Doğu Konferansı'nda 18 galibiyet – 24 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.