21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-157'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-155'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Dünya 1 numaraları, Avustralya'da turladı

Avustralya Açık'ta dünya 1 numaraları Alcaraz ve Sabalenka, üçüncü tura çıktı.

calendar 21 Ocak 2026 14:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, üçüncü tura kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın dördüncü gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, Alman rakibi Yannick Hanfmann'ı 7-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi ve adını 3. tura yazdırdı.


13 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise Portekizli rakibi Jaime Faria'yı 6-4, 6-3, 4-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Sabalenka, 3. turda

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Çinli raket Zhuoxuan Bai'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

İki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Sırp rakibi Olga Danilovic'i 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 3. tura çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
