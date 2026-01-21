Fenerbahçe, Avrupa'da 297. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Perşembe günü İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.
- UEFA Avrupa Ligi'nde 100 maça çıktı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 100 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 100 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.
- "2" numaralı kupada 155. sınav
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 154 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.
- Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 100
| 49
| 30
| 21
| 145
| 101
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 42
| 15
| 13
| 14
| 62
| 51
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Konferans Ligi
| 18
| 12
| -
| 6
| 44
| 23
| TOPLAM
| 296
| 117
| 64
| 115
| 406
| 417