21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-159'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-157'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Fenerbahçe Opet, Umana Reyer deplasmanında

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Kadınlar Euroleague ikinci tur F Grubu dördüncü maçında 22 Ocak Perşembe günü İtalya'nın Umana Reyer ekibine konuk olacak.

calendar 21 Ocak 2026 15:53
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Kadınlar Euroleague ikinci tur F Grubu dördüncü maçında 22 Ocak Perşembe günü İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Grupta daha önce play-off turuna yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe Opet, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.

Umana Reyer ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Opet, gruptaki son maçında Fransa'nın Basket Landes ekibine deplasmanda 80-61 yenilmişti.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
