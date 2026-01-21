Fenerbahçe Opet, Umana Reyer deplasmanında

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague ikinci tur F Grubu dördüncü maçında 22 Ocak Perşembe günü İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.
Grupta daha önce play-off turuna yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe Opet, 8 galibiyet ve 1 yenilgiyle ilk sırada yer alıyor.
Umana Reyer ise 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Opet, gruptaki son maçında Fransa'nın Basket Landes ekibine deplasmanda 80-61 yenilmişti.
