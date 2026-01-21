Ayhancan ve Salih, Daytona 24'e katılacak

Ayhancan Güven ve Salih Yoluç, 2026 IMSA Spor Otomobiller Şampiyonası'nın ilk ayağı Daytona 24 Saat Yarışı'nda piste çıkacak.
Geçen sezon Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nı (DTM) zirvede bitiren Ayhancan, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach'te düzenlenecek 24 saatlik mücadelede GTD Pro kategorisinde yarışacak.
Red Bull sporcusu Ayhancan, İsviçreli Ricardo Feller, Avusturyalı Thomas Preining ve Klaus Bachler ile beraber Manthey takımının 911 numaralı otomobilini kullanacak.
DXDT takımının 36 numaralı aracıyla GTD sınıfında direksiyon başına geçecek Salih'in takım arkadaşları ise İrlandalı Charlie Eastwood, ABD'li Mason Filippi ve Yeni Zelandalı Scott McLaughlin olacak.
Daytona Uluslararası Pisti'ndeki zorlu yarış, 24 Ocak Cumartesi günü TSİ 21.40'ta başlayacak.
