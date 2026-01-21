21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-156'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-154'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Ayhancan ve Salih, Daytona 24'e katılacak

Otomobil sporcuları Ayhancan Güven ve Salih Yoluç, Daytona 24 Saat Yarışı'na katılacak.

calendar 21 Ocak 2026 14:45
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ayhancan Güven ve Salih Yoluç, 2026 IMSA Spor Otomobiller Şampiyonası'nın ilk ayağı Daytona 24 Saat Yarışı'nda piste çıkacak.

Geçen sezon Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nı (DTM) zirvede bitiren Ayhancan, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach'te düzenlenecek 24 saatlik mücadelede GTD Pro kategorisinde yarışacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan, İsviçreli Ricardo Feller, Avusturyalı Thomas Preining ve Klaus Bachler ile beraber Manthey takımının 911 numaralı otomobilini kullanacak.


DXDT takımının 36 numaralı aracıyla GTD sınıfında direksiyon başına geçecek Salih'in takım arkadaşları ise İrlandalı Charlie Eastwood, ABD'li Mason Filippi ve Yeni Zelandalı Scott McLaughlin olacak.

Daytona Uluslararası Pisti'ndeki zorlu yarış, 24 Ocak Cumartesi günü TSİ 21.40'ta başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
