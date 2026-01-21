NBA'de takas döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosuna bir oyun kurucu eklemek isteyen Minnesota Timberwolves, rotasını Chicago Bulls kadrosundaki iki guard oyuncuya çevirmiş durumda.Edinilen bilgilere göre Timberwolves yönetimi, Bulls forması giyenveiçin resmi temaslarda bulundu.Bu gelişme, Chicago Bulls muhabiri Joe Cowley tarafından duyuruldu. Cowley'nin aktardığına göre Minnesota, Bulls ile yaptığı görüşmelerde her iki oyuncunun da durumunu sordu.Öte yandan NBA analisti Jake Weinbach, olası bir takas paketine dair dikkat çekici bir detay paylaştı. Weinbach'a göre Timberwolves, Chicago ile yapılacak muhtemel bir anlaşmada ikinci sezonundaki guard Rob Dillingham'i takasa dahil etmeyi planlıyor.Weinbach,ifadelerini kullandı.Bu sezon 26 yaşındaki Ayo Dosunmu, Chicago Bulls formasıyla maç başına 14,6 sayı, 2,7 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı.Bulls'un bir diğer guardı Tre Jones ise benzer bir performans sergileyerek, 12,4 sayı, 3 ribaund ve 5,8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.