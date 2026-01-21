21 Ocak
Wolves, takas dönemi öncesinde iki Bulls guardını radarına aldı

NBA'de takas döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosuna bir oyun kurucu eklemek isteyen Minnesota Timberwolves, rotasını Chicago Bulls kadrosundaki iki guard oyuncuya çevirmiş durumda.

calendar 21 Ocak 2026 16:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wolves, takas dönemi öncesinde iki Bulls guardını radarına aldı
Edinilen bilgilere göre Timberwolves yönetimi, Bulls forması giyen Ayo Dosunmu ve Tre Jones için resmi temaslarda bulundu.

Edinilen bilgilere göre Timberwolves yönetimi, Bulls forması giyen Ayo Dosunmu ve Tre Jones için resmi temaslarda bulundu.

Bu gelişme, Chicago Bulls muhabiri Joe Cowley tarafından duyuruldu. Cowley'nin aktardığına göre Minnesota, Bulls ile yaptığı görüşmelerde her iki oyuncunun da durumunu sordu.


Öte yandan NBA analisti Jake Weinbach, olası bir takas paketine dair dikkat çekici bir detay paylaştı. Weinbach'a göre Timberwolves, Chicago ile yapılacak muhtemel bir anlaşmada ikinci sezonundaki guard Rob Dillingham'i takasa dahil etmeyi planlıyor.

Weinbach, "Minnesota, her iki combo guard için yapılabilecek olası bir anlaşmada, 2024 draftında lotaryadan seçilen Rob Dillingham'i ve maaş eşleştirmesi amacıyla minimum kontratlı bir oyuncuyu pakete eklemeyi büyük ihtimalle düşünecektir." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 26 yaşındaki Ayo Dosunmu, Chicago Bulls formasıyla maç başına 14,6 sayı, 2,7 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı.

Bulls'un bir diğer guardı Tre Jones ise benzer bir performans sergileyerek, 12,4 sayı, 3 ribaund ve 5,8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.

