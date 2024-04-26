Erden Timur'dan Adana Demir maçına dev motivasyon!

Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına, sezonun maçı gözüyle bakıyor ve bunu da futbolculara hissettiriyor. Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur kritik mücadeleler yaptığı konsantrasyon hamlelerine bir yenisini ekledi. Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin duvarlarını motivasyon mesajları yerleştirildi. Her futbolcunun fotoğrafının altına farklı bir mesaj yazıldı. Kaan Ayhan bu mesajlardan birini sosyal medya hesabından paylaştı.
FUTBOLCULARA SÜRPRİZ
Gurbetçi futbolcunun görselinde, "Yorulmadan, yıkılmadan dimdik ayakta! Şampiyonluk çok yakın" ifadesi yer aldı. Timur; Manchester United, Trabzonspor ve Ankaragücü deplasmanlarından önce de futbolculara yönelik mesajlar ve videolarla motivasyon sağlamış, sarı-kırmızılılar bu üç maçı da kazanmayı başarmıştı.
KAZAN İŞİ KOLAYLA
Galatasaray 34. haftanın açılış maçında Adana Demirspor deplasmanında... Sarı-kırmızılılar kazanarak Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe ile puan farkını yediye yükseltmeyi ve rakibini iyice strese sokmayı hedefliyor. Cimbom'da bir diğer amaç, ligde rahat bir konumda olan Demirspor'u mümkün olan en farklı şekilde yenip geride oldukları genel gol averajında da Fenerbahçe'yi geçmek.
ÇİFTE REKOR PEŞİNDE
Galatasaray bugün kazanırsa Süper Lig'de üst üste 15. galibiyetini alıp geçen sezon 14 ile ele geçirdikleri üst üste maç kazanma rekorunu geliştirecek. Cimbom puanını da 93 yapacak ve lig rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe'nin 1988-89 rekoruna ortak olacak.
FUTBOLCULARA SÜRPRİZ
Gurbetçi futbolcunun görselinde, "Yorulmadan, yıkılmadan dimdik ayakta! Şampiyonluk çok yakın" ifadesi yer aldı. Timur; Manchester United, Trabzonspor ve Ankaragücü deplasmanlarından önce de futbolculara yönelik mesajlar ve videolarla motivasyon sağlamış, sarı-kırmızılılar bu üç maçı da kazanmayı başarmıştı.
KAZAN İŞİ KOLAYLA
Galatasaray 34. haftanın açılış maçında Adana Demirspor deplasmanında... Sarı-kırmızılılar kazanarak Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe ile puan farkını yediye yükseltmeyi ve rakibini iyice strese sokmayı hedefliyor. Cimbom'da bir diğer amaç, ligde rahat bir konumda olan Demirspor'u mümkün olan en farklı şekilde yenip geride oldukları genel gol averajında da Fenerbahçe'yi geçmek.
ÇİFTE REKOR PEŞİNDE
Galatasaray bugün kazanırsa Süper Lig'de üst üste 15. galibiyetini alıp geçen sezon 14 ile ele geçirdikleri üst üste maç kazanma rekorunu geliştirecek. Cimbom puanını da 93 yapacak ve lig rekorunu elinde bulunduran Fenerbahçe'nin 1988-89 rekoruna ortak olacak.