Real Madrid gözünü Milan'ın yıldızına çevirdi

Geleceğe yönelik yatırımlarını sürdürmek isteyen Real Madrid gözünü Milan forması giyen Malick Thiaw'a çevirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid gözünü Milan'ın yıldızına çevirdi
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26 Nisan 2024 16:12
Son yıllarda geleceğe yönelik yatırımlara yönelen ve başarılı bir profil çizen Real Madrid sıradaki hedefini belirledi.

30 MİLYON EURO

Bild'de yer alan habere göre Real Madrid, Milan'ın genç yıldızı Malick Thiaw'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Real Madrid'in, 22 yaşındaki Alman oyuncu için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Milan'ın da nakit ihtiyacı olduğu için bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Ayrıca Real Madrid cephesinin Malick Thiaw'ın büyük bir potansiyel olduğuna ve gelecek yıllarda kadro için çok değerli bir oyuncu olduğuna inanıldığı da söylendi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Milan formasıyla 26 resmi karşılaşmaya çıkan Malick Thiaw bu maçlarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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