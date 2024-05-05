Heidenheim ve Mainz 05 yenişemedi

Bundesliga 32. hafta maçında Heidenheim, küme düşme hattındaki Mainz 05 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Heidenheim ve Mainz 05 yenişemedi
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05 Mayıs 2024 22:22
Bundesliga 32. hafta maçında Heidenheim ile Mainz 05 karşı karşıya geldi. Voith-Arena'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

Karşılaşmada Mainz 05, Jonathan Burkardt'ın 37. dakikada attığı golle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Konuk ekip Heidenheim, bu gole 65. dakikada Tim Kleindienst ile cevap verdi.

Karşılaşmanın geri kalanı karşılıklı ataklarla geçse de maçta başka gol sesi çıkmadı. 

Heidenheim'da Eren Dinkçi, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
 
Bu sonuçla birlikte Heidenheim, puanını 38 yaptı. Mainz 05 ise 29 puana yükselmesine rağmen küme düşme hattından kurtulamadı. 
 
Son iki haftaya girilen ligde bir sonraki karşılaşmalarda Heidenheim, Freiburg ile deplasmanda karşılaşacak. Mainz 05, sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. 
 

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