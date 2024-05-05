Rayo Vallecano, sonuncu Almeria'ya karşı kayıp

La Liga 34. hafta maçında Rayo Vallecano, lig sonuncusu Almeria'ya 1-0 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rayo Vallecano, sonuncu Almeria'ya karşı kayıp
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05 Mayıs 2024 23:54
La Liga 34. hafta maçında Rayo Vallecano ile Almeria karşı karşıya geldi. de Vallecas'ta oynanan maçı Almeria 1-0 kazandı. 

Almeria'ya galibiyet golünü 30. dakikada Anthony Lozano kaydetti. 

Rayo Vallecano'da Fenerbahçe'den kiralanan Miguel Crespo, 80. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano, 34 puanda kaldı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Almeria ise puanı 17 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Rayo Vallecano, Valencia deplasmanına gidecek. Almeria, Real Betis'e konuk olacak. 

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