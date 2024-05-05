La Liga 34. hafta maçında Rayo Vallecano ile Almeria karşı karşıya geldi. de Vallecas'ta oynanan maçı Almeria 1-0 kazandı.



Almeria'ya galibiyet golünü 30. dakikada Anthony Lozano kaydetti.



Rayo Vallecano'da Fenerbahçe'den kiralanan Miguel Crespo, 80. dakikada oyuna girdi.



Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano, 34 puanda kaldı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Almeria ise puanı 17 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maçında Rayo Vallecano, Valencia deplasmanına gidecek. Almeria, Real Betis'e konuk olacak.





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