İspanya LaLiga'nın 34. haftasında Quique Sanches Flores'in ekibi Sevilla evinde Jose Ramon Sandoval'ın yönetimindeki Granada'yı 3-0 mağlup etti.



Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sevilla'nın gollerini 11. dakikada Marcos Acuna, 51. dakikada Youssef En-Nesyri, 80. dakikada Dodi Lukebaio kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Sevilla 41 puana ulaşırken, Granada 21 puanda kaldı. Granada'nın 17. sıradaki Mallorca ile arasındaki puan farkı 11'e yükseldi ve ligde kalma ihtimali mucizelere kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla deplasmanda Villarreal'e konuk olurken, Granada evinde şampiyon Real Madrid'i konuk edecek.





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