Manchester United, Girona'dan istiyor

Manchester United Girona'nın yıldızı Miguel Gutierrez için harekete geçti.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, gelecek sezon için öncelik olarak sol bek transferini belirledi.



Haberde, Manchester City'nin City Football Group'un ortak sahibi olduğu Girona üzerindeki etkisinin de Kırmızı Şeytanların, bu transfer için West Ham ve Arsenal ile yarışıyor.



İspanyol oyuncu, bu sezon Girona formasıyla çıktığı 35 maçta 1 gol 8 asistlik performans gösterdi.0





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