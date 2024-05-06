Milli eskrimciler, Güney Kore'deki turnuvada mücadele etti

Milli eskrimciler Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil, Kılıç Grand Prix'inde mücadele etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli eskrimciler, Güney Kore'deki turnuvada mücadele etti
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06 Mayıs 2024 11:48
Eskrimde Güney Kore'de düzenlenen Kılıç Grand Prix müsabakaları sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Seul'de gerçekleştirilen organizasyonda milli eskrimciler Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil mücadele etti.

İlk günkü eleme karşılaşmalarını başarıyla geçerek ana tabloya kalan Enver Yıldırım 27'nci, Nisanur Erbil ise 43'üncü sırada organizasyonu tamamladı.

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