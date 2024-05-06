Milli karateciler, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak

Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Karate Şampiyonası, 8-12 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.



Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Zadar kentindeki organizasyonda 51 ülkeden 601 sporcu yarışacak.



Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 13'ü erkek olmak üzere 25 karateci temsil edecek.



Para karate müsabakalarında ise 5 sporcu tatamiye çıkacak.



2024 Avrupa Karate Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:



Kadınlar



Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu



Kumite 55 kilo: Tuba Yakan



Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen



Kumite 68 kilo: Eda Eltemur



Kumite +68 kilo: Fatma Uygur



Kumite takımı: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok



Kata: Dilara Bozan



Kata takımı: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa



Erkekler



Kumite 60 kilo: Eray Şamdan



Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer



Kumite 75 kilo: Enes Bulut



Kumite 84 kilo: Hasan Arslan



Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç



Kumite takımı: Enes Bulut, Hasan Arslan, Ömer Faruk Yürür, Furkan Kayalı, Eren Akkurt, Umut Eren Gündoğ, Burak Uygur



Kata: Ali Sofuoğlu



Kata takımı: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş



Para karate



Berkay Uslu, Muhammed Karakaya, Mürvet Demirtaş, Nesrin Cavadzade, Oya Ekici



