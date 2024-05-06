Milli karateciler, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak

Milli karateciler, Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olanAvrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli karateciler, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2024 11:51
Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Karate Şampiyonası, 8-12 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Zadar kentindeki organizasyonda 51 ülkeden 601 sporcu yarışacak.

Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 13'ü erkek olmak üzere 25 karateci temsil edecek.

Para karate müsabakalarında ise 5 sporcu tatamiye çıkacak.

2024 Avrupa Karate Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:

Kadınlar

Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Fatma Uygur

Kumite takımı: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok

Kata: Dilara Bozan

Kata takımı: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa

Erkekler

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Hasan Arslan

Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç

Kumite takımı: Enes Bulut, Hasan Arslan, Ömer Faruk Yürür, Furkan Kayalı, Eren Akkurt, Umut Eren Gündoğ, Burak Uygur

Kata: Ali Sofuoğlu

Kata takımı: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş

Para karate

Berkay Uslu, Muhammed Karakaya, Mürvet Demirtaş, Nesrin Cavadzade, Oya Ekici

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery