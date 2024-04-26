Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 4 eksik!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesi sakatlık açıklaması yaptı.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde 4 eksik!
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26 Nisan 2024 19:11
Son güncelleme 26 Nisan 2024 19:13
Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maçı öncesi sakatlık açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov, Tayfur Bingöl ve Demir Ege Tıknaz derbide forma giyemeyeceği belirtildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız; Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır."

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