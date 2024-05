Golden State Warriors forveti Draymond Green, New York Knicks'in süperstarı Jalen Brunson'ın Knicks'i NBA şampiyonluğuna taşıyamayacağını iddia etti.



Green, 'The Draymond Green Show' adlı podcast'inde Brunson'ın Knicks'i 'Vadedilmiş Topraklara' taşıyacak türden bir oyuncu olmadığı yönündeki açıklamalarını savundu:



"Knicks'ten nefret eden biri değilim, dürüstüm sadece. Pek çok Knicks taraftarı hayalperest ve kafayı yemiş durumda. Knicks taraftarlarının deli olduğunu zaten biliyoruz... Knicks'ten nefret etmiyorum. Sadece dürüstüm ve hayalperest değilim. Topu sürekli elinde tutan bir Jalen Brunson sizi Vadedilmiş Topraklara götüremez."



Green, Knicks'in Konferans Finallerine yetecek kadar başarılı olamayacağını söylemediğini, ancak bunun ötesine geçebileceklerini düşünmediğini vurguladı:



"İlk turu kazanamayacağınızı söylemedim. Bunu ikinci tur serisi için bile söylemedim çünkü dürüst olmak gerekirse, ikinci turu kolayca kazanmanız gerek. Vadedilmiş Topraklara ulaşamayacağınızı söylemiştim ve açıkçası, bunu başarabileceğinizi halen düşünmüyorum."



"JALEN'A ZATEN SAYGIM VARDI"



Green son olarak Brunson'a övgüde bulunarak, kendisine duyduğu saygıyı dile getirdi:



"Jalen Brunson zaten saygımı kazanmıştı. Giderek daha fazla kazanıyor. Adam her gece işini yapıyor, birkaç kötü maç oynamıştı ama kendini toparladı. Görmek istediğim şey zaten bu. Yükselişte olan bir adam olduğunuzda ve kariyerinizde bir sonraki adımı atıp playofflara yükseldiğinizde, kötü bir maçtan sonra nasıl toparlanacağınızı görmek isterim."



Brunson bu sezon 28,7 sayı, 3,6 ribaund ve 6,7 asist ortalamaları yakalayarak, Julius Randle ve OG Anunoby gibi yıldız oyuncuların ciddi sakatlıklarına rağmen Knicks'i Doğu'da 2. sıraya taşımıştı.



Şu ana kadar playofflarda 35,5 sayı, 4,5 ribaund ve 9,0 asist ortalamaları yakalayan Brunson, Indiana Pacers'ı yenerek 1999'dan bu yana ilk kez Konferans Finallerine çıkmayı hedefleyen Knicks'in süperstarı olma görevini üstleniyor.





