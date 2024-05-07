Beşiktaş'a transferde rakip çıktı!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Mario Hermoso'nun yeni adresi belirsizliğini koruyor.
İspanyol basınına göre; Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki stoperle Aston Villa ve Beşiktaş'ın yanı sıra birçok Arabistan kulübü ilgileniyor.
SIRADAKİ DURAĞI ARABİSTAN MI?
Madrid devinden kesin olarak ayrılacak olan Hermoso'nun yeni adresinin henüz neresi olacağı bilinmezken, Arabistan'a gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi.
Suudi kulüplerinin İspanyol oyuncunun talep ettiği yüksek maaşı karşılayabileceği ifade edilirken oyuncunun henüz kararını vermediğinin altı çizildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Tecrübeli stoper, 5 sezonluk Atletico Madrid döneminde 170 maçta forma giydi ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Hermoso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
İspanyol basınına göre; Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki stoperle Aston Villa ve Beşiktaş'ın yanı sıra birçok Arabistan kulübü ilgileniyor.
SIRADAKİ DURAĞI ARABİSTAN MI?
Madrid devinden kesin olarak ayrılacak olan Hermoso'nun yeni adresinin henüz neresi olacağı bilinmezken, Arabistan'a gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtildi.
Suudi kulüplerinin İspanyol oyuncunun talep ettiği yüksek maaşı karşılayabileceği ifade edilirken oyuncunun henüz kararını vermediğinin altı çizildi.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Tecrübeli stoper, 5 sezonluk Atletico Madrid döneminde 170 maçta forma giydi ve 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Hermoso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU