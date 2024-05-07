Antalyaspor, Alex ile anlaştı!

Sezon sonunda ayrılacağını açıklayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın koltuğunu, Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza devralıyor. Akdeniz temsilcisinin Alex de Souza ile prensip anlaşmasına vardığı belirtiliyor.

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Antalyaspor, Alex ile anlaştı!
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07 Mayıs 2024 17:16
Son güncelleme 07 Mayıs 2024 17:19
Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonunda görevinden ayrılıyor. Akdeniz ekibinin Sergen Yalçın'ın yerine getireceği isim, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza oldu.

Antalya Lider gazetesinin haberine göre; Antalyaspor yönetimi, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile prensipte anlaşma sağladı.

Teknik direktörlük kariyerinde Sao Paulo U20 takımı ile Avai'yi çalıştıran 46 yaşındaki Alex, yeni sezonda Antalyaspor'da görev yapacak.

YARDIMCISI MEHMET AURELIO

Alex de Souza'nın yardımcı antrenör olarak kendisi gibi Türkiye'de iz bırakan Brezilya asıllı Türk futbolcu Mehmet Aurelio'yu görevlendirdiği öğrenildi.

ANTALYA TARAFTARLARI 'HOŞ GELDİN' DEDİ

Öte yandan Antalyaspor'un köklü taraftar grubu 07 Gençlik, sosyal medya hesabından "Hoş geldiniz Alex De Souza ve Mehmet Aurelio, birlikte harika işler başaracağımıza inanıyoruz" paylaşımında bulundu. 

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