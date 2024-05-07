Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. etabı başladı

Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. etabı Bulgaristan'da başladı. Türkiye'yi organizasyonda İpek Akşin, Yaren Nur Polat ve Buğra Ünal temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Modern Pentatlon Dünya Kupası 4. etabı başladı
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07 Mayıs 2024 16:16
Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda 4. etap mücadelesi, Bulgaristan'da başladı.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ve Bulgaristan Modern Pentatlon Federasyonunun başkent Sofya'da düzenlediği yarışlarda Türkiye'yi milli sporcular İpek Akşin, Yaren Nur Polat ve Buğra Ünal temsil edecek.

Sporcuların binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde mücadele edeceği organizasyon, 13 Mayıs Pazartesi günü sona erecek.

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