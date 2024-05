Dünya şampiyonu olan Melek öğretmene coşkulu karşılama

Erzurum'da sınıf öğretmenliği yapan Ayşe Melek Okuyucu Yörenç (42), Rusya'da düzenlenen Atlı Okçuluk Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.



Türk bayrağını Rusya'da dalgalandıran Melek öğretmen, memleketi Erzurum'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Yörenç, aldığı madalyayı annesi ve şehitlere hediye etti.



Nimet-Mükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyükleri olan Ayşe öğretmen, 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Yörenç, kendini çok sevdiği atlı sporlara adadı. 10 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Yörenç, kurduğu Kızılelma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nde yüzlerce sporcu yetiştirdi, kadın ve erkeklere at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğretti.



Dörtnala giden atın üzerinden attığı okları hedefleri 12'den vuran Melek öğretmen, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek, konu ile ilgili yüksek lisans da yaptı. Bir dönem Atatürk Üniversitesi Atlı Okçuluk Kulübü'nde antrenörlük yapan Yörenç, Türkiye'nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kurdu ve yetiştirdiği birçok öğrencisine de yüzlerce kupa ve madalya kazandırdı. Elde ettiği başarılarla geçen yıl Atlı Okçuluk Milli Takımı'na girmeyi başaran Melek öğretmen, 3-5 Mayıs tarihlerinde Rusya'nın Yaroslavl şehrinde düzenlenen Atlı Okçuluk Kadınlar Dünya Şampiyonası'na katıldı. Bu şampiyonaya 5 sporcu ile ilk kez katılan milli takım, büyük bir başarıya imza attı. Türk kadın milli takımı, ilk kez katıldığı Atlı Okçuluk Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda sergiledikleri başarılı performansla damga vurdu.



Şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden birisi de Türkiye'yi temsil eden Erzurumlu Ayşe Melek Okuyucu Yörenç oldu. Yörenç, at üstünde gösterdiği olağanüstü atışlarla altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Türk spor camiasına büyük bir sevinç yaşatan Melek öğretmen Erzurum havalimanında protokol, sporcu ve yakınları tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.



Çalınan davul-zurna ve çiçeklerle 'hoş geldin şampiyon' diye tezahürat edilen Yörenç, "Sınıf öğretmeniyim, judoda sakatlanmama kadar Ay-yıldızlı bayrağımızı, sevdamızı omuzlarımızda layıkıyla taşıdık. Aynı hazzı, aynı yükü atlı okçulukta da dünya kürsülerinde tatmak istiyordum ve bunu başardım. Atlı okçulukta da diğer branşlarda olduğu gibi Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, çeşitli grand prix ve uluslararası müsabakalarda Ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çekip, dünyada ilk kez Rusya'da düzenlenen şampiyonada İstiklal Marşımızı herkese dinlettik. Rusya'da aldığım altın madalyayı anneme ve tüm şehitlerimize armağan ediyorum" diye konuştu.





