Derbi öncesi kavga çıktı!

Galatasaray ile Fenerbahçeli futbolcular arasında dev derbi öncesi büyük kavga çıktı.

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Derbi öncesi kavga çıktı!
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19 Mayıs 2024 17:47
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu ile kavga etti.

Bu kavgaya daha sonra iki takım futbolcularının tamamı dahil oldu. Abdülkerim Bardakcı, Mert Hakan Yandaş'ın üstüne yürüdü. İki takımın idarecileri araya girdi.

DETAYLAR BİRAZDAN...

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