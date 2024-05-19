Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de ayrılık!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de sözleşmesi bitecek Greg Docherty ile yollar ayrılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de ayrılık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2024 17:33
Championship'te play-off'u kılpayı kaçıran Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de ayrılık kararı alındı.

BBC'de yer alan habere göre; sözleşmesi bitecek Greg Docherty, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Yaklaşık 4 sezon boyunca İngiliz ekibinin formasını terleten 27 yaşındaki orta saha, sezon sonunda veda edecek.

BİRÇOK İSİM VEDA EDECEK

Öte yandan sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki forvet Billy Sharp, Vaughn Covil, Aaron Connolly, Adama Traore, Cyrus Christie, David Robson'un da takımdan ayrılması bekleniyor.

Liverpool'dan kiralanan Fabio Carvalho ve Manchester City'den kiralanan Liam Delap da sezon sonunda kulüplerine dönecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery