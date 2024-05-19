Championship'te play-off'u kılpayı kaçıran Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de ayrılık kararı alındı.



BBC'de yer alan habere göre; sözleşmesi bitecek Greg Docherty, sezon sonunda takımdan ayrılacak.



Yaklaşık 4 sezon boyunca İngiliz ekibinin formasını terleten 27 yaşındaki orta saha, sezon sonunda veda edecek.



BİRÇOK İSİM VEDA EDECEK



Öte yandan sözleşmesi bitecek 38 yaşındaki forvet Billy Sharp, Vaughn Covil, Aaron Connolly, Adama Traore, Cyrus Christie, David Robson'un da takımdan ayrılması bekleniyor.



Liverpool'dan kiralanan Fabio Carvalho ve Manchester City'den kiralanan Liam Delap da sezon sonunda kulüplerine dönecek.





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