Milli tenisçi Duru Söke, Antalya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Duru Söke, W15 Antalya Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki Duru, organizasyonun finalinde İtalyan Federica Urgesi'yle karşılaştı.
Rakibini 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Duru, profesyonel kariyerinin ilk tekler şampiyonluğunu elde etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki Duru, organizasyonun finalinde İtalyan Federica Urgesi'yle karşılaştı.
Rakibini 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Duru, profesyonel kariyerinin ilk tekler şampiyonluğunu elde etti.
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