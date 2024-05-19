Milli tenisçi Duru Söke, Antalya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi Duru Söke, W15 Antalya Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli tenisçi Duru Söke, Antalya'da şampiyon oldu
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19 Mayıs 2024 17:28
Milli tenisçi Duru Söke, W15 Antalya Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 18 yaşındaki Duru, organizasyonun finalinde İtalyan Federica Urgesi'yle karşılaştı.

Rakibini 3-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenen Duru, profesyonel kariyerinin ilk tekler şampiyonluğunu elde etti.

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