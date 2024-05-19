Imola'da sürpriz olmadı Verstappen kazandı

Formula 1 Imola Grand Prix'inde kazanan Red Bull yıldız pilotu Max Verstappen oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Imola'da sürpriz olmadı Verstappen kazandı
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19 Mayıs 2024 17:33
Formula 1'de takvimin 7. yarışı olan Imola Grand Prix'inde kazanan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verstappen yarış boyunca kusursuza yakın performansını sürdürdü ve bu sezonki 6. galibiyetini aldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Lando Norris podyumun ikinci basamağında yer alırken, Ferrari'nin Monacolu sürücüsü Charles Leclerc'te podyumun son basamağında yer aldı.

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