Tottenham Brentford'un yıldızını istiyor

Bu sezon Premier Lig'de sezona iyi başlayan ancak sakatlık sorunlarıyla büyük bir düşüş yaşayan Tottenham gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi.



HEDEF BELİRLENDİ



Football Insider'da yer alan habere göre Tottenham gözünü Brentford'un yıldız oyuncusu Ivan Toney'e çevirdi.



Haberin detaylarında Tottenham'ın, 28 yaşındaki İngiliz santrfor için yaklaşık 70 milyon euroyu gözden çıkardığı söylenirken Arsenal ve Chelsea'nin de Toney ile ilgilendiği iddia edildi.



16 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezonun sonunda yasa dışı bahis sebebiyle ceza yiyen ve 26 Ocak'tan sonra forma giymeye başlayan Ivan Toney bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.





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