İtalya'da küme düşme hattı karıştı

İtalya Serie A'nın 37. haftasında küme düşme hattı karıştı.
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Fabio Cannavaro'nun ekibi Udinese evinde Davide Nicola'nın yönetimindeki Empoli ile 1-1 berabere kaldı.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta maçı 90. dakikada M'Baye Niang'ın penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçen Empoli, üstünlüğünü koruyamadı ve 90+14'te Lazar Samardzic'in penaltı golüyle Udinese sahada 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.
Ligin bir diğer maçında ise Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone deplasmanda Raffaele Palladino'nun yönetimindeki Monza'yı 1-0 yenerek tıpkı Empoli gibi küme düşme hattının üzerine çıktı.
Frosinone'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Walid Cheddira kaydetti.
Ligin son haftası öncesi puan durumu;
14- Cagliari (36)
15- Frosinone (35)
16- Udinese (34)
17- Hellas Verona (34) - Bir maçı eksik
18- Empooli (33)
İtalya Serie A'nın 37. haftasında Fabio Cannavaro'nun ekibi Udinese evinde Davide Nicola'nın yönetimindeki Empoli ile 1-1 berabere kaldı.
Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta maçı 90. dakikada M'Baye Niang'ın penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçen Empoli, üstünlüğünü koruyamadı ve 90+14'te Lazar Samardzic'in penaltı golüyle Udinese sahada 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.
Ligin bir diğer maçında ise Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone deplasmanda Raffaele Palladino'nun yönetimindeki Monza'yı 1-0 yenerek tıpkı Empoli gibi küme düşme hattının üzerine çıktı.
Frosinone'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Walid Cheddira kaydetti.
Ligin son haftası öncesi puan durumu;
14- Cagliari (36)
15- Frosinone (35)
16- Udinese (34)
17- Hellas Verona (34) - Bir maçı eksik
18- Empooli (33)
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