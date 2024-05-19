İtalya'da küme düşme hattı karıştı

İtalya Serie A'da son haftaya girilirken küme düşme hattı değişti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İtalya'da küme düşme hattı karıştı
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19 Mayıs 2024 18:10
İtalya Serie A'nın 37. haftasında küme düşme hattı karıştı.

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Fabio Cannavaro'nun ekibi Udinese evinde Davide Nicola'nın yönetimindeki Empoli ile 1-1 berabere kaldı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta maçı 90. dakikada M'Baye Niang'ın penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçen Empoli, üstünlüğünü koruyamadı ve 90+14'te Lazar Samardzic'in penaltı golüyle Udinese sahada 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Ligin bir diğer maçında ise Eusebio Di Francesco'nun ekibi Frosinone deplasmanda Raffaele Palladino'nun yönetimindeki Monza'yı 1-0 yenerek tıpkı Empoli gibi küme düşme hattının üzerine çıktı.

Frosinone'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada Walid Cheddira kaydetti.

Ligin son haftası öncesi puan durumu;

14- Cagliari (36)
15- Frosinone (35)
16- Udinese (34)
17- Hellas Verona (34) - Bir maçı eksik
18- Empooli (33)

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