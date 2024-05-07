Acun Ilıcalı, Rosenior ile yolları ayırdı

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City, menajer Liam Rosenior ile yollarını ayırdı.



18 ay oyunca göreve başlayan Liam Rosenior'a yolların ayrılma kararı takım sahibi Acun Ilıcalı tarafından salı günü stadyumda yapılan toplantıdan sonra iletildi.



SON 13 MAÇTA 3 GALİBİYET



Rosenior ile yolların ayrılmasına neden olarak son 13 maçta 3 galibiyet alınması ve playoff dışında kalınması gösterildi. Hull City son olarak kader maçında Plymouth Argyle'a deplasmanda 1-0 yenilerek playoff fotoğrafının 3 puan uzağında kalmıştı.



YENİ TEKNİK ADAM ARAYIŞLARI BAŞLADI



Hull Daily Mail'de yer alan haberde; Hull City'nin yeni teknik direktör arayışlarına başladı ve bir an önce yeni teknik direktörünü bularak yeni sezon için kadro planlamasına başlayacağı belirtildi.



1.40 PUAN ORTALAMASI YAKALADI



Futbolculuk kariyerinde 5 sezon Hull City forması giyen Rosenior, Hull'dan önce Derby County'de Wayne Rooney'nin asistanlığını yapmış, ardından 12 maç için geçici teknik direktörlük yapmıştı. Kasım 2022'de görevi Shota Arveladze'den devralan Rosenior, Hull City'de çıktığı 78 maçta 27 galibiyet, 28 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı.





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