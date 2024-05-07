Fluminense, Thiago Silva'yı açıkladı!

Chelsea'den ayrılacağını açıklayan Thiago Silva'nın yeni takımı açıklandı.Brezilya ekibi Fluminense, eski oyuncusu Thiago Silva ile anlaşma sağlandığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.Thiago Silva, Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından Chelsea'den ayrılacak ve temmuz ayında yeni takımı Fluminense'ye katılacak.Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, daha önce formasını giydiği Fluminense'den 2008 yılında ayrılmıştı.