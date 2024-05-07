Fluminense, Thiago Silva'yı açıkladı!

Chelsea'den ayrılacağını açıklayan Thiago Silva'nın yeni takımı açıklandı.
Brezilya ekibi Fluminense, eski oyuncusu Thiago Silva ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Thiago Silva, Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından Chelsea'den ayrılacak ve temmuz ayında yeni takımı Fluminense'ye katılacak.
16 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, daha önce formasını giydiği Fluminense'den 2008 yılında ayrılmıştı.
Brezilya ekibi Fluminense, eski oyuncusu Thiago Silva ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 39 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Thiago Silva, Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından Chelsea'den ayrılacak ve temmuz ayında yeni takımı Fluminense'ye katılacak.
16 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, daha önce formasını giydiği Fluminense'den 2008 yılında ayrılmıştı.
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