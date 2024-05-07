İşte Türkiye'nin EURO 2024 şampiyonluk oranı

EURO 2024'ün başlamasına 38 gün kala A Milli Futbol Takımımız'ın turnuvayı nasıl bitireceğine dair Türkiye'de bahsin ve eğlencenin ilk adresi Bilyoner'de oranlar açıldı.A Milli Takımımız'ın yer aldığı grupta liderlik için favori 1.30'luk oranla Portekiz gösterildi. Türkiye'nin grup lideri olmasına ise 4.18 oran verildi.Grubu ilk iki sırada bitirme konusunda Portekiz ve Türkiye ikilisi, 1.92'lik oranla ilk sırada gösterildi. En zayıf ihtimal olarak 22.8 oranla Çekya ve Gürcistan ikilisi belirtildi.Türkiye'nin turnuva yolculuğunda ise son 16'da elenmesi en yüksek olasılık olarak dikkat çekti. Şampiyonluğuna ise 47.5 oran açıldı.(1.44) Son 16'da Elenir(3.18) Gruplarda Elenir(4.94) Çeyrek Finalde Elenir(11.4) Yarı Finalde Elenir(25.5) İkinci Olur(47.5) Şampiyon Olur(1.30) Portekiz(4.18) Türkiye(5.70) Çekya(13.3) Gürcistan(1.92) Portekiz & Türkiye(2.95) Çekya & Portekiz(4.94) Gürcistan & Portekiz(11.4) Çekya & Türkiye(15.2) Gürcistan & Türkiye(22.8) Çekya & Gürcistan(3.75) İngiltere(4.56) Fransa(6.08) Almanya(8.36) İspanya(8.36) Portekiz(14.25) İtalya(16.15) Belçika(16.15) Hollanda(38.00) Danimarka(38.00) Hırvatistan(47.50) Türkiye(67.00) İsviçre(76.00) Avusturya(76.00) Macaristan(76.00) Sırbistan(95.00) İskoçya(95.00) Ukrayna(145.0) Çekya(145.0) Polonya(190.0) Romanya(190.0) Slovenya(475.0) Arnavutluk(475.0) Gürcistan(475.0) Slovakya