Fenerbahçeli yıldız, Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İrfan Can, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçeli yıldız, Galatasaray derbisinde yok!
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07 Mayıs 2024 17:20
Son güncelleme 07 Mayıs 2024 17:22
Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 0-0 beraberlikle dönen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

Sarı-lacivertlilerde Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin durumu belli oldu.

2 HAFTA FORMA GİYEMEYECEK

TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi. Milli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DERBİDE OLMAYACAK

İrfan Can Kahveci'nin, ligin 37. haftasındaki Galatasaray derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 46 maçta süre bulan İrfan Can Kahveci 18 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu.

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